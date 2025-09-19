ARCA subastará PlayStation 5, tablets y parlantes: cuándo es y cómo participar

ARCA confirmó en las últimas horas que subastará más de 170 aparatos tecnológicos secuestrados de la aduana de Santo Tomé. La subasta online se realizará en el mes de octubre y fue confirmada este viernes, aunque todavía no está disponible la inscripción formal.

Entre los lotes que se ofertarán figuran: 49 parlantes JBL GO3 en varios colores; 7 consolas PlayStation 5 de 1 TB; 6 PlayStation 4 también de 1 TB; tablets Xiaomi Redmi Pad SE con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno; además de cámaras digitales tipo “Cam Action Insta 360 3X”. Se aclara que los artículos se subastan tal como están, con la exhibición previa correspondiente.

La operación se realizará de forma electrónica a través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, conforme a lo establecido en la Disposición 31/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Un dato a considerar es que, por ejemplo, una PlayStation 5 supera actualmente los 800 dólares en su precio inicial con algunos modelos que pueden llegar a los 1.000 dependiendo el lugar de compra. Teniendo en cuenta el remate y las iniciativas al respecto de ARCA, las consolas subastadas tendrán un precio menor y acapararán la atención de miles de argentinos que ya esperan para inscribirse.

Cuándo será la subasta de ARCA

La subasta tendrá lugar el jueves 9 de octubre, y quienes quieran participar deberán inscribirse en el sitio de subastas del Banco Ciudad. Accediendo haciendo click en el siguiente link.

Asimismo, será necesario completar el registro como usuario antes de la fecha límite establecida, y en ciertos casos realizar un depósito de garantía para poder ofertar.

ARCA precisó que la convocatoria está abierta a todas las personas interesadas, ofreciendo una oportunidad de adquirir equipos tecnológicos a precio de remate.

En la página del Banco Ciudad se puede consultar el listado completo de los lotes disponibles, así como las instrucciones para presentar ofertas.