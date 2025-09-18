SHEIN y TEMU: qué dice ARCA sobre el límite de compras para evitar retenciones

ARCA confirmó que las compras en SHEIN deben respetar el régimen postal vigente para evitar retenciones.

El auge de compras internacionales en plataformas como SHEIN y TEMU sigue creciendo en Argentina, especialmente por los bajos precios y envíos directos. En este contexto, muchas personas se preguntan cuál es el límite permitido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que los paquetes no queden retenidos en Aduana.

Según la Resolución Nº 3916 de ARCA, existen ciertos criterios que deben cumplirse en las compras internacionales realizadas bajo el régimen de envíos postales para uso personal. Cada envío no debe superar los 50 kg de peso ni los USD 3.000 de valor total, incluyendo el costo del producto y el envío.

Además, se permite un máximo de tres unidades del mismo artículo por paquete, siempre que no se destinen a reventa. En el caso de envíos gestionados por Correo Argentino, el comprador debe ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal para confirmar la recepción dentro de los 30 días corridos.

¿Qué pasa si se supera el límite de ARCA? Cuando el valor declarado supera los USD 50, el comprador debe abonar el 50% del excedente en concepto de tributo. El paquete puede quedar retenido hasta que se complete el proceso de declaración y pago.