Monotributo de ARCA: cómo darse de alta en octubre y cuánto paga cada categoría
ARCA actualizó las escalas del monotributo: cómo inscribirse online en octubre, cuánto se paga por categoría y qué tener en cuenta antes de anotarse.
En octubre 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente el régimen simplificado de monotributo para pequeños contribuyentes. Este sistema permite a trabajadores independientes y emprendedores regularizar su situación fiscal con una cuota mensual fija, que incluye impuestos, aportes jubilatorios y obra social.
La inscripción es completamente digital y se puede realizar desde el portal oficial de ARCA o a través de la app ARCA Móvil. El trámite es ágil y no requiere intermediarios.
Cómo darse de alta en el monotributo
Para anotarse en el monotributo, hay que ingresar con CUIT y Clave Fiscal, seleccionar “Alta de Monotributo”, completar los datos personales y declarar la actividad económica. Luego se elige la categoría según la facturación estimada y se confirma la adhesión. Una vez inscripto, el contribuyente puede descargar su credencial de pago y comenzar a operar.
La cuota mensual vence el día 20 de cada mes. Si la fecha cae en fin de semana o feriado, se traslada al siguiente día hábil.
Cuánto se paga por mes
Los valores vigentes en octubre varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio). Las escalas se actualizan por inflación y determinan el monto total a pagar, que incluye:
- Impuesto integrado
- Aporte jubilatorio (SIPA)
- Obra social
Por ejemplo, quienes se inscriben en la categoría A (la más baja) pagan $37.085,74 si prestan servicios. En cambio, quienes están en la categoría K (la más alta) abonan hasta $1.208.890,60 por mes si prestan servicios, o $525.732,01 si comercializan bienes.
Qué tener en cuenta antes de anotarse
- Las escalas se actualizan cada seis meses (enero y julio) según el índice de precios al consumidor (IPC)
- Si se supera el límite de facturación anual, hay que recategorizarse o pasar al régimen general
- La obra social incluida es individual; por cada adherente extra se paga un monto adicional
- El pago en término garantiza cobertura médica y acceso a planes de pago
- El sistema permite emitir facturas, acceder a créditos y operar en blanco