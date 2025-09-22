Monotributo de ARCA: cómo darse de alta en octubre y cuánto paga cada categoría

En octubre 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene vigente el régimen simplificado de monotributo para pequeños contribuyentes. Este sistema permite a trabajadores independientes y emprendedores regularizar su situación fiscal con una cuota mensual fija, que incluye impuestos, aportes jubilatorios y obra social.

La inscripción es completamente digital y se puede realizar desde el portal oficial de ARCA o a través de la app ARCA Móvil. El trámite es ágil y no requiere intermediarios.

Para anotarse en el monotributo , hay que ingresar con CUIT y Clave Fiscal, seleccionar “Alta de Monotributo”, completar los datos personales y declarar la actividad económica. Luego se elige la categoría según la facturación estimada y se confirma la adhesión. Una vez inscripto, el contribuyente puede descargar su credencial de pago y comenzar a operar.

La cuota mensual vence el día 20 de cada mes. Si la fecha cae en fin de semana o feriado, se traslada al siguiente día hábil.

El monotributo de ARCA se gestiona 100% online: cuánto se paga por mes según la categoría y actividad. Foto: Walter Moreno/MDZ

Cuánto se paga por mes

Los valores vigentes en octubre varían según la categoría y el tipo de actividad (servicios o comercio). Las escalas se actualizan por inflación y determinan el monto total a pagar, que incluye:

Impuesto integrado

Aporte jubilatorio (SIPA)

Obra social

Por ejemplo, quienes se inscriben en la categoría A (la más baja) pagan $37.085,74 si prestan servicios. En cambio, quienes están en la categoría K (la más alta) abonan hasta $1.208.890,60 por mes si prestan servicios, o $525.732,01 si comercializan bienes.

Qué tener en cuenta antes de anotarse