Cómo participar del remate de ARCA: consolas, parlantes y más productos tech

Más de 170 productos tecnológicos serán subastados el 9 de octubre por ARCA. La inscripción será online y permitirá acceder a equipos a precio de remate.

La inscripción se realiza online a través del Banco Ciudad y permite ofertar en tiempo real. Foto: Archivo

ARCA confirmó que el próximo jueves 9 de octubre se realizará una nueva subasta electrónica de productos tecnológicos, con más de 170 equipos secuestrados por la aduana de Santo Tomé. La operación se hará a través del portal de subastas del Banco Ciudad, y estará abierta a cualquier persona interesada en participar.

Entre los lotes disponibles figuran consolas PlayStation 5 y 4 de 1 TB, tablets Xiaomi Redmi Pad SE con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, parlantes JBL GO3 en varios colores y cámaras digitales tipo Cam Action Insta 360 3X. Todos los artículos se ofrecen “tal como están”, con exhibición previa y condiciones detalladas en el sitio oficial.

Filtraciones PlayStation 6 - Interna 3 Los productos se subastan en el estado en que fueron incautados por ARCA, con exhibición previa y sin garantía. Foto: Archivo

Cómo participar de la subasta Para participar, es necesario crear un usuario en el portal de subastas del Banco Ciudad, completar la inscripción en la subasta específica de ARCA y, en algunos casos, realizar un depósito de garantía. El sistema permite competir en tiempo real con otras ofertas, y el producto se adjudica a quien presente la mejor propuesta económica al cierre del evento.

Se espera que en los próximos días se publique el cronograma definitivo y las condiciones particulares de cada lote. Mientras tanto, los interesados pueden consultar el listado preliminar y seguir las actualizaciones en el sitio oficial del Banco Ciudad.