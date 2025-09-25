El Gobierno negó acuerdos previos con cerealeras tras críticas por el abrupto fin de retenciones

El titular del ARCA, Juan Pazo, negó complicidad con exportadoras y defendió la transparencia en la eliminación de retenciones cero.

El titular de la Administración Federal de Recursos de Comercio Agropecuario (ARCA), Juan Pazo, negó que las principales cerealeras hubieran tenido información anticipada sobre la decisión del Gobierno de poner fin, en apenas tres días, a la eliminación de las retenciones al agro. “Siempre que adoptamos una medida de fondo, nunca nadie lo sabía”, aseguró el funcionario en el canal de streaming oficialista Carajo.

Pazo explicó que las exportadoras no cuentan con los volúmenes suficientes para cubrir los compromisos asumidos en las declaraciones juradas por un total de US$7.000 millones. “Van a tener que comprar alrededor de US$4.000 millones en los próximos 90 días a los productores”, indicó, y añadió: “Está en los productores defender el precio, nosotros no intervenimos en los mercados”.

En ese marco, criticó la práctica de gobiernos anteriores, al señalar que “no es como en otros tiempos, cuando se llamaba a las cerealeras antes de los anuncios para que se stockearan y luego aprovecharan el dólar soja 1, 2 o 3”.

Las definiciones del Gobierno Juan Pazo defendió al Gobierno tras las críticas a la quita de retenciones cero Cuenta de X @somoscorta

El funcionario insistió en que “claramente van a tener que salir a comprar a los productores porque no tienen esos stocks en cartera” y remarcó la importancia de “la transparencia en el manejo de la información”. En la misma línea, Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, negó cualquier tipo de coordinación con las empresas del sector: “Nadie sabía de la medida, se tomó el domingo y se comunicó ese mismo día. En este equipo económico no se hacen offs ni se adelantan medidas”.