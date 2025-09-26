Presenta:

Cambios en ARCA: adiós a la factura "M" y nuevos requisitos para la "A"

ARCA eliminó la factura “M” y actualizó el régimen de facturación: qué cambia desde diciembre y cómo acceder a la nueva factura “A”.

MDZ Dinero

Desde diciembre, ARCA exige nuevos requisitos para emitir factura “A” sin retenciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó la Resolución General 5762, que introduce modificaciones clave en el régimen de facturación. A partir de esta normativa, se elimina la factura “M” como categoría válida y se actualizan los requisitos para emitir comprobantes clase “A”, tanto con leyenda como sin ella.

Esta modificación busca simplificar el sistema, unificar criterios con la normativa nacional y facilitar el acceso a la factura “A” para nuevos contribuyentes. La resolución entra en vigencia el 1 de diciembre de 2025, y desde esa fecha ya no se podrá emitir factura “M” .

La RG 5762 redefine el sistema de facturación: se elimina la “M” y se crean nuevas variantes de la “A”. Foto: Walter Moreno/MDZ

¿Qué era la factura “M”?

La factura “M” era utilizada por contribuyentes que aún no cumplían con los requisitos para emitir comprobantes clase “A”. Incluía una retención del IVA y del impuesto a las ganancias por parte del comprador, lo que generaba complicaciones operativas y contables. Con su eliminación, se busca reducir la burocracia y favorecer la inclusión fiscal.

Factura “A”: cómo quedan los nuevos requisitos La RG 5762 establece dos modalidades de factura “A”:

  • Factura “A” con leyenda “Operación sujeta a retención”: para contribuyentes que aún no cumplen con ciertos parámetros de solvencia, antigüedad o cumplimiento.

  • Factura “A” sin leyenda: para quienes ya están habilitados plenamente, sin retenciones adicionales.

Para acceder a la factura “A” sin leyenda, ARCA evaluará criterios como:

  • Antigüedad en el régimen

  • Historial de cumplimiento fiscal

  • Solvencia económica

  • Volumen de operaciones declaradas

La habilitación podrá realizarse de forma automática o requerir documentación adicional, según el perfil del contribuyente.

¿Qué deben hacer quienes emitían factura “M”?

Los contribuyentes que utilizaban factura “M” serán migrados automáticamente al nuevo esquema de facturación “A” con leyenda, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Sin embargo, quienes deseen emitir factura “A” sin leyenda deberán verificar si cumplen con los requisitos de solvencia y consistencia fiscal. En caso de no hacerlo de forma automática, el trámite puede realizarse a través del portal de ARCA, y se recomienda consultar con un contador o asesor tributario.

