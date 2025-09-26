Cambios en ARCA: adiós a la factura "M" y nuevos requisitos para la "A"

ARCA eliminó la factura “M” y actualizó el régimen de facturación: qué cambia desde diciembre y cómo acceder a la nueva factura “A”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó la Resolución General 5762, que introduce modificaciones clave en el régimen de facturación. A partir de esta normativa, se elimina la factura “M” como categoría válida y se actualizan los requisitos para emitir comprobantes clase “A”, tanto con leyenda como sin ella.

Esta modificación busca simplificar el sistema, unificar criterios con la normativa nacional y facilitar el acceso a la factura “A” para nuevos contribuyentes. La resolución entra en vigencia el 1 de diciembre de 2025, y desde esa fecha ya no se podrá emitir factura “M” .

¿Qué era la factura “M”? La factura “M” era utilizada por contribuyentes que aún no cumplían con los requisitos para emitir comprobantes clase “A”. Incluía una retención del IVA y del impuesto a las ganancias por parte del comprador, lo que generaba complicaciones operativas y contables. Con su eliminación, se busca reducir la burocracia y favorecer la inclusión fiscal.

Factura “A”: cómo quedan los nuevos requisitos La RG 5762 establece dos modalidades de factura “A”: Factura “A” con leyenda “Operación sujeta a retención”: para contribuyentes que aún no cumplen con ciertos parámetros de solvencia, antigüedad o cumplimiento.

Factura “A” sin leyenda: para quienes ya están habilitados plenamente, sin retenciones adicionales.