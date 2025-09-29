ARCA definió cuánto dinero podés sacar del cajero automático desde octubre

Con el inicio de un nuevo mes, ARCA estableció las nuevas reglas del juego a la hora de transferir dinero o retirar efectivo sin levantar sospechas fiscales.

El retiro del cajero automático sigue siendo analizado por ARCA.

La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias y otras operaciones financieras realizadas tanto en entidades bancarias como en billeteras digitales. La iniciativa busca reforzar los mecanismos de control sobre movimientos de dinero e identificar operaciones sospechosas.

Los contribuyentes o clientes de cualquier billetera virtual o entidad bancaria deberán atenerse a los límites impuestos por ARCA ya que de no ser respetados podrían incrementar los problemas fiscales sobre esa persona física o jurídica.

A su vez, también se conoció cuánto dinero se puede sacar del cajero automático, información muy importante para aquellos que siguen utilizando el efectivo como medio de pago.

Los nuevos límites de ARCA Según lo dispuesto, los nuevos parámetros para evitar reportes automáticos serán los siguientes:

Para personas físicas, el tope máximo será de $50 millones.

Para personas jurídicas, el límite se fijará en $30 millones.

Las extracciones en cajeros automáticos que superen los $10 millones estarán sujetas a informe.

En el caso de plazos fijos, los montos informados serán aquellos que superen los $100 millones para personas físicas y los $30 millones para personas jurídicas.

Las operaciones de compras como consumidor final tendrán un límite sin reporte automático de $10 millones.

Las billeteras virtuales deberán ajustarse a los mismos topes que los aplicados para bancos, es decir, $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas.