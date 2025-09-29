ARCA pone la lupa las transferencias bancarias: nuevos topes y controles desde octubre

La conversación cotidiana con el dinero también cambia. Desde octubre, ARCA ajustará los límites que disparan verificaciones en transferencias , acreditaciones y movimientos en billeteras virtuales. La meta es clara: que el origen de los fondos sea trazable y que las operaciones grandes no queden sin explicación.

El primer punto a tomar en cuenta son los topes que encienden alertas automáticas. Para personas humanas, el límite en transferencias y acreditaciones queda en $50 millones. Para personas jurídicas, en $30 millones. Las billeteras virtuales se alinean con la banca y aplican los mismos valores. También hay cambios en otras operaciones del día a día. Las compras como consumidor final solo quedarán sin informe automático hasta $10 millones, sin importar el medio de pago.

Las extracciones en cajeros que superen $10 millones entrarán en un circuito de reporte. En plazos fijos, el umbral es de $100 millones para personas humanas y de $30 millones para empresas. Son cifras altas, sí, pero cuando se alcanzan, el sistema pedirá señales claras sobre el origen de esos fondos.

Detrás de estos números hay una idea de orden. ARCA busca reducir la evasión y cerrar atajos que suelen distorsionar el circuito financiero. Si el dinero proviene de un salario, una venta, un alquiler o la comercialización de un bien, conviene poder probarlo. Esa prueba es el puente que evita problemas. Sin ese puente, la operación se frena o se analiza con más detalle. Y nadie quiere que sus pagos, ahorros o cobros queden en pausa cuando hay plazos que cumplir.

Qué mira el sistema y por qué puede pedirte más datos

No se trata solo del monto final. El comportamiento de la cuenta también pesa. Dividir una cifra importante en varias transferencias seguidas para “pasar desapercibido” ya no funciona: los sistemas detectan patrones de fraccionamiento y generan alertas. Lo mismo ocurre cuando aparecen desvíos respecto del historial del cliente, contrapartes inusuales o una frecuencia que no cierra con la actividad declarada.

Si algo no cuadra, la entidad puede solicitar documentación adicional. En escenarios sin soporte suficiente, el caso puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa. Es un procedimiento formal que no implica culpa automática, pero sí deja constancia y exige revisar con lupa.

Las entidades financieras y las fintech ajustaron sus tableros para responder más rápido a estas señales. Hay más automatización, pero también más contacto humano cuando un movimiento amerita explicaciones. Para el usuario, lo más práctico es anticiparse: si vas a mover un monto relevante, avisar al banco o a la billetera y subir los papeles ahorra tiempo. Un recibo de sueldo, un contrato de compraventa, una escritura, una factura o una declaración jurada pueden despejar dudas en minutos y evitar días de espera.

Cómo prepararte para operar sin tropiezos

Personas y empresas comparten una regla de oro: orden documental. Guardar comprobantes, digitalizar archivos y mantener actualizados los datos ante la entidad son hábitos que marcan la diferencia. Para individuos, alcanza con respaldar los ingresos y las operaciones puntuales de mayor tamaño. Para compañías, el desafío es coordinar contabilidad, pagos a proveedores, flujos de caja y documentación de comercio exterior con lo que verán los sistemas de monitoreo. Una carpeta clara —física o digital— se vuelve tu mejor aliado cuando el banco hace una consulta.

También ayuda planificar. Si vas a constituir un plazo fijo por encima de los umbrales, preparar la documentación por adelantado acelera el proceso. Si vas a realizar una compra grande, contemplá el tope de $10 millones que evita el informe automático y verificá que el medio de pago coincida con la titularidad de la cuenta. En extracciones, pensá si realmente necesitás efectivo o si conviene un canal electrónico que deje mejor rastro.

En el fondo, el nuevo esquema no busca impedir operaciones legítimas. Apunta a que el dinero tenga una historia contable clara. La trazabilidad reduce zonas grises, baja riesgos y ordena la operatoria. Si tenés todo en regla, los límites dejan de ser una barrera y se convierten en una lista de chequeo. El sistema gana previsibilidad; vos, también. Y cuando hay previsibilidad, la plata fluye sin sobresaltos y las decisiones financieras se toman con más calma.