ARCA: la opción más accesible del monotributo para generar aportes jubilatorios

ARCA gestiona el monotributo social, una herramienta clave para sumar aportes, acceder a obra social y formalizar tu actividad con requisitos mínimos.

Cómo inscribirse al monotributo social de ARCA y empezar a construir tu jubilación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es el organismo que gestiona el monotributo social, una herramienta pensada para incluir en el sistema previsional a personas que trabajan de forma informal o independiente y no pueden afrontar el monotributo tradicional.

Este régimen permite sumar años de aportes jubilatorios con un costo mínimo, sin pagar impuestos. Además, brinda acceso a obra social y la posibilidad de incorporar al grupo familiar. Es una vía de inclusión para quienes están fuera del sistema formal pero quieren empezar a construir su jubilación.

El monotributo social permite acceder a obra social y cobertura familiar con requisitos mínimos.

Monotributo social: ¿quiénes pueden acceder?

El monotributo social ARCA está destinado a:

  • Personas en situación de vulnerabilidad social
  • Trabajadores informales o independientes sin ingresos registrados
  • Beneficiarios de programas sociales que no estén inscriptos en otro régimen tributario

¿Cómo inscribirse?

La inscripción se realiza a través de la web oficial de ARCA o en las oficinas del Ministerio de Capital Humano. Es necesario presentar:

  • DNI
  • CUIL
  • Declaración jurada sobre la actividad laboral

Una vez aprobado, el titular comienza a generar aportes jubilatorios de forma automática, sin necesidad de realizar pagos mensuales.

ARCA gestiona el monotributo social, una herramienta clave para sumar aportes jubilatorios sin pagar impuestos. Foto: Walter Moreno/MDZ

ARCA gestiona el monotributo social, una herramienta clave para sumar aportes jubilatorios sin pagar impuestos. Foto: Walter Moreno/MDZ

¿Qué obligaciones tenés como monotributista social?

Una vez que te hayas registrado como monotributista social, deberás abonar tu cuota mensual utilizando la credencial de pago. Hay varias modalidades disponibles: en efectivo en bancos y lugares habilitados, a través de cajeros automáticos Banelco y Link, mediante transferencia electrónica de fondos, débito automático desde tu cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

Como monotributista social, también tenés que emitir al menos seis facturas por semestre para demostrar actividad económica. Otro requisito es abonar el 50% del componente correspondiente a la obra social, tanto propio como de los adherentes que tengas asociados.

