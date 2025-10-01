ARCA amplió un plan de pagos para empresas con deudas: de qué se trata
ARCA extendió este régimen para empresas que tienen deudas y se explicó por qué se tomó esa medida por parte del organismo.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió extender un régimen de regularización impositiva destinado a empresas con deudas originadas en procesos de quiebra o concurso. Con esta medida, se busca brindar mayor flexibilidad a firmas que atraviesan dificultades económicas pero que continúan en actividad.
La principal novedad es que las empresas podrán cancelar sus obligaciones en hasta 120 cuotas mensuales, lo que equivale a 10 años de financiamiento. Este beneficio se aplica únicamente a deudas derivadas de inconsistencias fiscales vinculadas a situaciones concursales o de quebranto.
Quiénes podrán adherir al plan de ARCA
El plan está dirigido a compañías que, pese a encontrarse en procesos de quiebra o concurso preventivo, mantienen su funcionamiento. No se trata de un esquema general, sino de una herramienta específica para casos en los que las deudas fiscales se generaron en contextos de insolvencia.
Entre los puntos centrales se destacan:
Posibilidad de financiar las obligaciones hasta en 120 pagos.
Inclusión de deudas vinculadas a períodos comprendidos dentro del concurso o la quiebra.
Obligatoriedad de cumplir con las condiciones para no perder el beneficio.
Con esta extensión, ARCA apunta a reducir la presión sobre las empresas en crisis, evitar que se agraven sus pasivos impositivos y ofrecer un marco más accesible para su regularización. El organismo considera que, de este modo, se contribuye a mantener la actividad productiva y a disminuir los conflictos judiciales derivados de estas situaciones.