¿Por qué no deberías usar pantallas antes de dormir?

El uso de pantallas antes de dormir es una de las principales causas del insomnio y el cansancio crónico. Cómo revertir esta situación y descansar bien.

Está comprobado que el uso cotidiano de dispositivos electrónicos antes de dormir genera severos problemas a la hora de conciliar el sueño. Utilizar cualquier tipo de pantallas durante la noche incrementa considerablemente el riesgo de insomnio y disminuye el tiempo de descanso.

En este sentido, mirar series, jugar videojuegos o leer en la tablet es igual de perjudicial que scrollear en las redes sociales. Es por esta razón que los expertos advierten esta situación, ya que la gran mayoría de la población mantiene estas prácticas de manera cotidiana. Bajo este panorama, los investigadores asienten que estos efectos negativos provienen tanto de la luz que emiten los dispositivos y la estimulación cognitiva. Este combo altera el inicio del sueño y retrasa el descanso, afectando el ritmo cardíaco.

DORMIR.jpg Los especialistas recomiendan no usar pantallas antes de dormir.

Por qué no debes usar pantallas antes de dormir Los especialistas coinciden en que el uso de cualquier tipo de pantallas antes de descansar retrasa la conciliación del sueño y disminuye su calidad. Por otra parte, los contenidos audiovisuales mantienen al cerebro en estado de alerta, lo cual impide que se relaje. De esta manera, recomiendan limitar el uso de pantallas hasta una hora antes de acostarse.