Anunciaron medidas de fuerza en Aeroparque: habrá demoras y cancelaciones en vuelos

Según lo informado, APLA busca revertir la situación con las paritarias y asegura que hay un "deterioro progresivo de las condiciones laborales".

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció la realización de asambleas gremiales en el Aeroparque Jorge Newbery durante dos jornadas de octubre para negociar con Aerolíneas Argentinas. Una de ellas tendrá lugar este fin de semana largo y sus efectos podría causar demoras y hasta cancelaciones en ciertos vuelos.

Según lo que transcendió, la medida de fuerza está motivada por el estancamiento en las negociaciones paritarias con Aerolíneas Argentinas. El gremio busca revertir esta situación y asegura que hay un "deterioro progresivo de las condiciones laborales".

Cuándo estará afectado el servicio en Aeroparque Las asambleas están previstas para este 9 de octubre, entre las 16 y las 20, y para el viernes 24 de octubre, de 6 a 10. Se verán afectados los servicios, ya que las actividades gremiales se realizarán en el mismo aeropuerto y durante el horario laboral de muchos pilotos.

Esto significa que podría haber demoras y hasta cancelaciones en ciertos vuelos. Hay que tener en cuenta, además, que el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos.

"Una vez más, la demora intencionada por parte de Aerolíneas Argentinas en las negociaciones paritarias, en un contexto de retraso salarial, representa una nueva provocación por parte de esta administración", declaró APLA en un comunicado oficial. "Tampoco se puede soslayar el proceso desregulatorio al que actualmente está siendo sometida nuestra actividad, que impacta de lleno en nuestro trabajo cotidiano", continuaron.