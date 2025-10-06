CyberMonday 2025 en Chile: las mejores ofertas para aprovechar en el vecino país

El CyberMonday 2025 ya se realiza en los comercios de Chile . Tiendas como Ripley, París o Falabella , que no están en Argentina, destacan con algunas ofertas imperdibles y descuentos desde este lunes en productos seleccionados y con la posibilidad de retirarlos de forma gratuita en sus sucursales.

Ante este evento de compras online, los argentinos pueden aprovechar para realizar pedidos y luego retirarlos, o también para viajar y realizar la transacción de forma física en el vecino país. Los precios en Chile son mucho más convenientes y con este tipo de ofertas, aún más.

Hay distintos productos que ingresan en las promociones y los más destacados quedan con un 50% de descuento.

La campaña digital se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre, dando a los consumidores chilenos y extranjeros tres días completos para aprovechar las promociones disponibles en línea.

Las siete ofertas más destacadas del CyberMonday 2025

Falabella presentó una lista de productos con precios realmente competitivos en diferentes categorías. Entre los más destacados se encuentran:

Zapatillas Adidas y Nike desde 26.990 pesos chilenos.

Calzas Diadora con promoción 2×1 a 29.990 pesos.

Perfume femenino Lancôme “La Vie Est Belle” (150 ml) por 92.990 pesos.

Smartphone Samsung Galaxy S25 (256 GB) a 629.990 pesos.

Televisor QLED TCL de 50 pulgadas Full HD por 219.990 pesos.

Notebook HP 14-EP0130LA (Core i3, 8 GB, 512 GB SSD) a 379.990 pesos.

Freidora eléctrica Wurden de 5,5 litros por 39.990 pesos.

Además, la cadena amplía sus descuentos a otros rubros como ropa, calzado, tecnología, belleza, decoración y juguetes, con rebajas de hasta el 50 %.

Una de las ventajas más atractivas de esta edición es que clientes argentinos pueden comprar desde su país utilizando su DNI y luego retirar gratuitamente los productos en tiendas Falabella de Chile. Esto facilita el acceso a precios más convenientes y fomenta el llamado turismo de compras en ciudades cercanas a la frontera, como Los Andes, Santiago o Viña del Mar.

Quienes deseen explorar la lista completa de descuentos y tiendas adheridas pueden hacerlo directamente en el portal oficial del evento CyberMonday Chile 2025, donde se publican todas las promociones actualizadas.

Cuándo será el CyberMonday 2025 en Argentina

El evento se realizará, según informaron de forma oficial, del lunes 3 al miércoles 5 de noviembre. Desde la organización informaron que será la edición número 23 que se hará en Argentina.

Esto quiere decir que desde las 00 de ese lunes, los consumidores podrán ingresar al sitio del CyberMonday para poder adquirir lo que quieran a un precio más barato. Se espera que los bancos y billeteras virtuales también inicien promociones o descuentos para captar aún más a sus clientes.