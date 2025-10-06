Paso a Chile: el estado del cruce internacional

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

El pronóstico de Defensa Civil señala para este lunes estabilidad en alta montaña con cielo despejado. A primera mañana, las temperaturas son las siguientes:

Durante el martes el reporte meteorológico indica que continuará la estabilidad en cordillera, seminublado en el sector sur pero sin precipitaciones.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje hacia Chile .

El paso Pehuenche permanece cerrado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, por precipitaciones níveas y falta de condiciones de circulación segura.

La Ruta Nacional 145 se encuentra transitable con precaución hasta el kilómetro 60, paraje "Los Castaños", por calzada húmeda, visibilidad reducida, neviscas y viento.