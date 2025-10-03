Paso a Chile: ¿se podrá cruzar el fin de semana?

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este viernes, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala que estará poco nuboso en cordillera. Estas son las temperaturas a primera hora de la mañana:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: - 3°

Puente del Inca: - 5°

Las Cuevas: - 6°

Tanto el sábado como el domingo el pronóstico anticipa que estará inestable en alta montaña; para el día sábado se esperan nevadas en cordillera. Las condiciones climáticas recién mejorarían a partir del lunes.

Las autoridades solicitan circular con precaución y corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera previo a iniciar viaje hacia Chile.