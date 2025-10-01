Paso a Chile: el estado actual y el pronóstico para los próximos días

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Tras el pronóstico de nevadas, este miércoles mejoran las condiciones en alta montaña. La Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada estable y poco nubosa. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 2°

Punta de Vaca: - 5°

Puente del Inca: - 9°

Las Cuevas: - 10°

Se recomienda a los conductores máxima precaución al circular en los distintos puentes ubicados en la Ruta Nacional 7, entre el límite internacional y Uspallata, ya que durante el transcurso de toda la semana personal de Vialidad Nacional realizará trabajos de inspección sobre las obras arte.

Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes, se aconseja consultar el estado del paso a Chile antes de viajar.