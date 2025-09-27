El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos

Sábado 27: Jornada de bajas temperaturas, con una máxima de 3ºC y una mínima de -11ºC. No se esperan precipitaciones. El viento se mantendrá con ráfagas entre 42 y 50 km/h durante la tarde y noche.

Domingo 28: Se observa un ascenso en la temperatura máxima, llegando a 6ºC, aunque la mínima se mantiene en -2ºC. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. El viento cobra intensidad, con ráfagas que alcanzan los 42 a 50 km/h a lo largo del día.

Lunes 29: La posibilidad de inestabilidad se concentra en la tarde y noche con una probabilidad de precipitación de 10% a 40%. La temperatura oscilará entre $-3º y $2ºC. El viento será un factor predominante, con ráfagas que podrían tocar los 51 a 59 km/h.

Martes 30: Se espera una mejora con probabilidad de precipitación cercana a 0%. La máxima sube a 5ºC, con una mínima de -5ºC. Las ráfagas de viento rondarán los 42 a 50 km/h.

Miércoles 1 y Jueves 2: El clima se estabiliza. No se esperan precipitaciones, con temperaturas que alcanzarán máximas de 7ºC 8ºC, respectivamente. Las mínimas se situarán entre -4º y -6ºC.