El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos
Después de mantenerse cerrado por más de 24 horas, el paso a Chile volvió a habilitarse para el tránsito de todo tipo de vehículos.
El Sistema Integrado Cristo Redentor quedó habilitado. La circulación en el paso a Chile vuelve a la normalidad. La apertura, efectiva desde las 8, permite el paso a todo tipo de vehículos. En tanto, el paso Pehuenche permanece cerrado.
El tránsito binacional se restablece luego de una evaluación de las condiciones meteorológicas. El estado actual de la zona, incluyendo Las Cuevas, muestra un cielo parcialmente nublado, con una temperatura registrada de -11ºC.
Perspectivas Climáticas para Las Cuevas
Los próximos días en la alta montaña, específicamente en Las Cuevas, muestran un escenario de bajas temperaturas y viento significativo, factor a considerar para los desplazamientos:
Sábado 27: Jornada de bajas temperaturas, con una máxima de 3ºC y una mínima de -11ºC. No se esperan precipitaciones. El viento se mantendrá con ráfagas entre 42 y 50 km/h durante la tarde y noche.
Domingo 28: Se observa un ascenso en la temperatura máxima, llegando a 6ºC, aunque la mínima se mantiene en -2ºC. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%. El viento cobra intensidad, con ráfagas que alcanzan los 42 a 50 km/h a lo largo del día.
Lunes 29: La posibilidad de inestabilidad se concentra en la tarde y noche con una probabilidad de precipitación de 10% a 40%. La temperatura oscilará entre $-3º y $2ºC. El viento será un factor predominante, con ráfagas que podrían tocar los 51 a 59 km/h.
Martes 30: Se espera una mejora con probabilidad de precipitación cercana a 0%. La máxima sube a 5ºC, con una mínima de -5ºC. Las ráfagas de viento rondarán los 42 a 50 km/h.
Miércoles 1 y Jueves 2: El clima se estabiliza. No se esperan precipitaciones, con temperaturas que alcanzarán máximas de 7ºC 8ºC, respectivamente. Las mínimas se situarán entre -4º y -6ºC.
Viernes 3: El pronóstico mantiene un cielo despejado, con una máxima de 8ºC y una mínima que asciende hasta los 2ºC. Se retoman ráfagas de viento de 42 a 50 km/h durante la tarde y noche.
Las coordinaciones recomiendan a transportistas y viajeros la máxima precaución al circular por la Ruta Nacional 7 en el tramo de cordillera, portar cadenas, y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre la transitabilidad del paso internacional.