Paso a Chile: cómo se encuentra la frontera internacional

El paso a Chile por el Sistema Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país durante las 24 horas.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se encuentra inestable en cordillera con posibilidad de nevadas. A primera mañana, las temperaturas son las siguientes:

Las nevadas se extenderían hasta el martes, inclusive; mientras que para el miércoles se espera una jornada con poca nubosidad en alta montaña.

Para programar adecuadamente el viaje y evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan consultar el estado del paso previo a viajar hacia el vecino país.

El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:

Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.

Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.

La Ruta Nacional 145 está transitable con precaución, entre la localidad Las Loicas y el límite internacional, por reparación de la calzada en algunos sectores.