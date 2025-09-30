Pronóstico de nevadas en alta montaña: cómo está el paso a Chile

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Para este martes, Defensa Civil señala precipitaciones leves a partir de las 16 horas, con una mejora en las condiciones desde las 5 horas del miércoles. Contingencias Climáticas, por su parte, anticipa nevadas en cordillera.

Estas son las temperaturas a primera hora de la mañana:

Para evitar inconvenientes, las autoridades solicitan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje a Chile.

Paso Pehuenche

El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:

Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.

Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.

La Ruta Nacional 145 está transitable con precaución, entre la localidad Las Loicas y el límite internacional, por reparación de la calzada en algunos sectores.