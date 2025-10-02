Paso a Chile: cómo se encuentra el cruce internacional
El paso a Chile está habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.
Para este jueves, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa buen tiempo en cordillera. Las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 3°
- Punta de Vaca: - 5°
- Puente del Inca: - 8°
- Las Cuevas: - 9°
Según el pronóstico, la estabilidad se mantendría hasta el viernes, mientras que para el sábado se esperan nevadas en cordillera.
Por otro lado, se recomienda a los conductores máxima precaución al circular en los distintos puentes ubicados sobre la Ruta Nacional 7, entre el límite internacional y Uspallata, ya que personal de Vialidad Nacional realizará trabajados de inspección.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:
- Salida de Argentina: de 9 a 18 horas.
- Entrada a Argentina: de 9 a 19 horas.