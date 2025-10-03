Detuvieron a un policía argentino en la frontera con Chile: el motivo

El procedimiento ocurrió en la mañana del jueves, durante las inspecciones habituales que realiza el Servicio Nacional de Aduanas en vehículos particulares.

Un hecho policial sorprendió en el paso fronterizo Los Libertadores, donde un policía argentino fue arrestado tras ser descubierto intentando entrar a Chile con un arma de fuego y un cargamento de municiones. El procedimiento ocurrió en la mañana del jueves, durante las inspecciones habituales que realiza el Servicio Nacional de Aduanas en vehículos particulares.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el sujeto conducía una camioneta Volkswagen Amarok. Durante la revisión, funcionarios encontraron en el equipaje una mochila que ocultaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros, acompañada de dos cargadores y 34 cartuchos del mismo calibre. Ninguno de estos elementos había sido declarado, lo que generó la inmediata detención.

El fiscal de flagrancia fue informado del hallazgo y ordenó que el argentino, identificado con las iniciales M.E.S.M., quedara bajo arresto. Posteriormente fue trasladado al Juzgado de Garantía de Los Andes para su formalización. Allí se estableció que el valor aduanero de lo incautado supera los 900 mil pesos.