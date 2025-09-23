Dos patrulleros chocaron en Villa Lugano y hay cuatro policías heridos

Un fuerte choque entre patrulleros de la Policía de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires ocurrió en Villa Lugano durante una persecución.

Pese a la violencia del accidente, las autoridades confirmaron que todas las personas involucradas se encuentran fuera de peligro.

Un impactante accidente de tránsito se registró en la mañana de este martes en Villa Lugano, cuando dos patrulleros —uno perteneciente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otro a la Policía de la provincia de Buenos Aires— chocaron violentamente sobre la Avenida General Paz, en dirección hacia el Puente La Noria, en medio de una persecución.

La imágenes del accidente en Villa Lugano Accidente En Villa Lugano

La secuencia comenzó luego de que dos delincuentes a bordo de una moto cometieran un robo en la zona límite entre Mataderos y Lugano. Al ser advertida la situación, un móvil de la Policía de la Ciudad inició la persecución, a la que más tarde se sumó un patrullero de la fuerza bonaerense.

Durante la intensa persecución, ambos móviles impactaron con fuerza, lo que provocó que cuatro policías resultaran heridos: dos efectivos de la Policía de la Ciudad y dos de la Bonaerense. Los ladrones que huían en la moto también sufrieron lesiones y posteriormente fueron detenidos.