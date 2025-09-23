Intervención en el Gran Mendoza: se frustraron robos, movilización de droga y se recuperaron vehículos

Varios hechos fueron frustrados en los departamentos de Guaymallén , Godoy Cruz y Las Heras a partir de la intervención de la Unidad de Acción Preventiva (UAP). De esta forma se frustraron delitos como robos, narcomenudeo y se recuperaron vehículos hurtados.

Tres situaciones fueron detenidas por el personal policial en el departamento godoicruceño. Primero, un hombre de 37 años fue detenido dentro de un auto, Fiat Strada, que intentaba robar. El aviso lo dieron los vecinos de la calle Rafael Obligado. Tras efectuar la aprehensión, los efectivos notaron que el sujeto llevaba consigo un cuchillo y una llave cruz.

Sobre el cruce de las calles J. A. Roca y Piedra Buena, un motociclista intentó huir al notar la presencia de la policía en la zona. El joven, de 25 años, fue detenido y se notificó que portaba un estuche de lentes que en su interior tenía 6 envoltorios de cannabis.

Por último, dos hombres, de 41 y 38 años, fueron aprehendidos entre las calles 20 de junio y O'Higgins, donde se los vio trasportando una columna de hierro de 7 metros que no pudieron indicar de donde la habían sacado.

Intervención en vehículos de Las Heras

Durante la mañana de este domingo, dos delincuentes abordaron a un ciclista a punta de pistola para sustraer su bicicleta en el cruce de las calles 25 de mayo e Independencia. Una vez consumado el robo, uno de los malvivientes huyó por la calle 25 de mayo en la bicicleta robada. No obstante, este fue detenido por personal de la UAP al identificarlo por su ropa.

Una vez detenido, el relato policial indicó que el joven les manifestó espontáneamente que acababa de recuperar su libertad hace una semana. Por su parte, la bicicleta fue recuperada.

motos guay

Otro caso involucró a un joven de 18 años que fue sorprendido mientras circulaba en una motocicleta, Keller 110, sin casco, ni documentación, ni licencia de conducir. Por este motivo, el rodado fue retenido.

Recuperaron objetos robados por menores en Guaymallén

Un menor de 17 años fue aprehendido tras protagonizar una persecución detonada al notar la presencia del personal policial. El hecho ocurrió en el bario Congreso y Progreso, y a raíz de la detención se pudo recuperar 3 motocicletas: una Zanella ZB, una Honda Wave y una Gilera Smash 110 cc.

ibarra-carante-236436 Ibarra Carante, nuevamente detenido tras recuperar la libertad.

Finalmente, cuatro menores, de entre 13 y 15 años, fueron sorprendidos entre las calles Fader y Lugones movilizando objetos robados: una notebook, un par de parlantes de computadora, un teclado, una pala de camping, entre otros elementos.