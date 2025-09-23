Quiénes son las tres chicas que desaparecieron y son intensamente buscadas en La Matanza
Las chicas fueron vistas por última vez el pasado 19 de septiembre, en las cercanías de una estación de servicio.
enTres chicas desaparecieron de manera misteriosa el pasado 19 de septiembre en el partido bonaerense de La Matanza. Se trata de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15 años), quienes fueron vistas por última vez en las cercanías de una estación de servicio.
Según trascendió, las jóvenes habían organizado para encontrarse con un hombre en la rotonda de la estación de servicio YPF, ubicada en la intersección de la calle Monseñor Buffano y la avenida Crovara, en Ciudad Evita.
“Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda”, indicó Paula, la mamá de Brenda, en diálogo con Crónica TV. Y agregó: “Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada”.
Quiénes son las chicas y a qué se dedican
Desde el entorno cercano de las chicas detallaron que Brenda, mamá de un bebé de un año, y Morena eran trabajadoras sexuales, y que habían acordado encontrarse con un cliente que abonaría unos 300 dólares el viernes. A ese encuentro, también se sumó Lara y desde ese día no se sabe nada de las tres.
El último video de las chicas
Una cámara de seguridad captó a los jóvenes, quienes estaban en la estación de servicio esperando un auto de aplicación. Sin embargo, el chófer les canceló por lo que caminaron varias cuadras y en un momento, se subieron a una camioneta blanca.
“Son ellas que suben. Pero no pueden captar la patente de la camioneta”, señaló Antonio, abuelo de Brenda y Morena, en diálogo con Crónica TV. Y añadió: “Luego la camioneta se va para el lado de capital y después no sabemos nada”.
Por el momento, el caso se encuentra en manos del fiscal Gastón Duplaá, titular de la UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, quien lo caratuló como averiguación de paradero. Se analizan las cámaras de seguridad para determinar el recorrido de la camioneta y dar con el paradero de las chicas.