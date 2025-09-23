"¡Estoy vivo!": lo dieron por muerto, fue a su velorio y todos quedaron en shock

En estos momentos, la Justicia investiga el caso y busca identificar el cuerpo que estaba siendo velado.

Un insólito episodio tuvo lugar en la provincia de Tucumán, donde un joven de 22 años fue dado por muerto e irrumpió en su propio funeral para decir que estaba vivo. En estos momentos, la Justicia investiga el caso y busca identificar el cuerpo que estaba siendo velado.

Todo comenzó el pasado 18 de septiembre, en Alderetes. Cerca del Puente Negro, un joven se arrojó bajo las ruedas de un camión. El fiscal Carlos Sale determinó que el caso debía ser investigado como homicidio culposo. Por lo tanto, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial.

Al día siguiente, una mujer se presentó en la comisaría y aseguró que la persona fallecida era su hijo. La mujer indicó que lo reconoció por la ropa y algunas características físicas. Por lo tanto, la Justicia autorizó la entrega del cuerpo a la familia.

Un velorio inesperado Los familiares organizaron un velorio en su casa, ubicada en Villa Carmela, para despedir al joven. Sin embargo, en pleno velorio, el supuesto fallecido apareció al grito de “¡Estoy vivo!”.

“Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados”, señaló Ana Laura, una vecina, en diálogo con La Gaceta de Tucumán. Tras la confusa secuencia, el fiscal Sale entrevistó al joven, quien le explicó que se encontraba consumiendo drogas en Alderetes al momento del atropello.