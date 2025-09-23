Así fue el momento del choque en General Paz: un colectivo se quedó sin frenos e impactó contra 9 autos

Este martes, la avenida General Paz se vio inmersa en un caos vehicular luego de que un colectivo se quedara sin frenos y provocara un choque múltiple.

Un colectivo se quedó sin frenos en plena avenida General Paz este martes y desató el caos al impactar contra otros vehículos. En consecuencia, tuvo lugar un choque múltiple en la autopista, puesto que nueve autos chocaron entre sí.

El hecho ocurrió pasadas las 10 de la mañana en la avenida General Paz en sentido al Río de la Plata, a la altura de la avenida del Libertador. Tras el siniestro vial, protagonizado por un colectivo blanco sin pasajeros y otros nueve autos, se registraron importantes demoras en el tránsito.

De acuerdo con el personal del SAME, por el accidente algunas personas resultaron heridas, aunque no de gravedad. Por otra parte, un hombre fue derivado con politraumatismos al Hospital Pirovano.

En tanto, efectivos policiales llevan a cabo un amplio operativo en la zona, así como también se encuentra trabajando personal de seguridad vial, motos médicas y seis ambulancias del SAME.

Mirá el video del choque múltiple Choque En Cadena En General Paz X