Caso Sebastian Codina: un nuevo detenido por la desaparición del joven en 2023

El nombre de Darío Sebastián Codina Bandes , desaparecido desde el 17 de enero de 2023, volvió a ser noticia este martes por la detención de un nuevo sospechoso en la causa. El detenido es un hombre de 27 años oriundo del distrito de El Algarrobal, en Las Heras .

Luego de más de 2 años sin conocer el paradero de Codina Bandes, este martes personal de la División Homicidios capturó al acusado a partir de dos allanamientos. Además, se secuestró un teléfono celular que sería clave para la investigación.

La detención se aplicó, siguiendo las instrucciones del fiscal de Homicidios, Gustavo Pirrello, en una vivienda de la calle Río Juramento de dicha parte del departamento lasherino.

Tras ser detenido, el sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia.

La última localización conocida de Sebastían Darío fue en la Feria del Usado , ubicada en el barrio Unimev del departamento de Guaymallén , donde trabajaba desde hacía seis meses.

El último contacto lo tuvo con una amiga a través de WhatsApp, a quien le comentó que estaba llegando a la habitación que alquilaba en Rodeo de la Cruz. Luego de eso, nada más se supo sobre él.

Un año después de su desaparición, los abogados de la familia, Paula Bazán y Renzo Valente,

sugirieron la posibilidad de un ajuste de cuentas o problemas financieros.