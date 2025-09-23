Evacuaron la Municipalidad de Ciudad por una amenaza de bomba
Pasadas las 12:15 de este martes, una amenaza de bomba en la Municipalidad de Ciudad hizo que la misma tenga que ser evacuada.
La Municipalidad de Ciudad tuvo que ser evacuada este martes cuando pasadas las 12:15 una amenaza de bomba alertó a todos. Según cuentan algunos empleados, una persona gritó que había dejado una bomba en uno de los baños.
La Policía llegó al lugar y no encontraron ningún dispositivo en los baños. Por protocolo se activó la evacuación de todos los empleados.
Los encargados del operativo fue el personal de la División Táctica de Explosivos, unidad dependiente de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).
Cómo fue la amenaza
Fuentes dentro del Gobierno capitalino indicaron que la amenaza fue hecha por una persona que se presentó a hacer un trámite en la oficina de discapacidad.
Al no poder realizar la gestión para renovar su Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando comenzó a irse, esta persona alertó que había dejado una bomba en el baño y rápidamente se retiró del lugar.
A partir de ese momento se dio aviso a las autoridades y se decidió evacuar a las personas presentes.