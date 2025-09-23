Evacuaron la Municipalidad de Ciudad por una amenaza de bomba

La Municipalidad de Ciudad tuvo que ser evacuada este martes cuando pasadas las 12:15 una amenaza de bomba alertó a todos. Según cuentan algunos empleados, una persona gritó que había dejado una bomba en uno de los baños.

La Policía llegó al lugar y no encontraron ningún dispositivo en los baños. Por protocolo se activó la evacuación de todos los empleados.

Los encargados del operativo fue el personal de la División Táctica de Explosivos , unidad dependiente de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

Fuentes dentro del Gobierno capitalino indicaron que la amenaza fue hecha por una persona que se presentó a hacer un trámite en la oficina de discapacidad.

Al no poder realizar la gestión para renovar su Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando comenzó a irse, esta persona alertó que había dejado una bomba en el baño y rápidamente se retiró del lugar.

A partir de ese momento se dio aviso a las autoridades y se decidió evacuar a las personas presentes.