Salió de la cárcel hace una semana y volvió a caer por robar una bicicleta a punta de pistola

Luciano Martín Ibarra Carante, de 22 años, fue detenido este domingo por el robo de una bicicleta en Las Heras . Al ser aprehendido, el joven confesó a los uniformados presentes que había salido de prisión hace una semana. El robo lo perpetró armado y subido a una motocicleta conducida por otro criminal. Ahora quedó nuevamente detenido por robo agravado.

El hecho ocurrió a minutos de las 10 en el departamento de Las Heras, más concretamente en el cruce de las calles 25 de Mayo e Independencia. Allí, dos delincuentes movilizados en una motocicleta y armados con una pistola, abordaron a un ciclista para robarle el rodado.

Esta secuencia fue denunciada por un vecino que dio avisó a la línea de emergencias 91 1, aportando también una descripción de la vestimenta de los sospechosos.

Ibarra Carante, quien apuntó con el arma contra la víctima y tomó su bicicleta, se fugó por la calle 25 de mayo en dirección al Sur.Por esta misma vía, personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) interceptó al malviviente cuando circulaba en el cruce con la calle Pedraza, a escasos metros de su domicilio.

Mientras el sospechoso fue detenido, la bicicleta secuestrada (Marca "Firebird", rodado 26) quedó en manos de los efectivos hasta que la víctima se acerque a recuperarla.

bici robada

Su confesión espontánea

Una vez detenido, el relato policial indicó que el joven les manifestó espontáneamente que acababa de recuperar su libertad hace una semana.

El prontuario del detenido cuenta con un único caso ocurrido en 2021, investigado por el fiscal de Robos y Hurtos Óscar Malla Mangado, en la Fiscalía de Instrucción N° 20.

Situación actual

Tras su aprehensión, Ibarra Carante fue trasladado a la Comisaría 16°, ubicada en la calle Rivadavia al 528, del mismo departamento. El caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°1 Las Heras, que dictó la detención del imputado por robo agravado por uso de arma de fuego.