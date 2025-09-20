Cómo estará el tiempo en la llegada de la primavera y el día del estudiante en Mendoza

La primavera llegará con tormentas y la temperatura desciende tras la llegada de un frente sur.

El viento Zonda finalmente bajó al llano este sábado y se sintió en algunas zonas del Gran Mendoza como en Las Heras o Maipú. También se registró una tormenta de granizo que afectó a General Alvear. La expectativa está puesta en este domingo, cuando inicie la primavera y se celebre el Día del Estudiante.

Este sábado, se produjo una tormenta con granizo que afectó a Cuadro Nacional, Cuadro Bombal y Tropezón de San Rafael; y el sector sur de la ciudad de General Alvear.

Pronóstico para este domingo Con el ojo puesto en la celebración del Día del Estudiante y el inicio de la primavera, cabe decir que el tiempo promete tormentas. La Dirección de Defensa Civil espera que el día amanezca nublado, con probabilidad de precipitaciones en Valle de Uco y Sur del Gran Mendoza. A partir de las 12 mejoraría y estaría parcialmente nublado, para despejarse a partir de las 17.

Eso sí, promete viento Zonda desde las 8 en cordillera Norte, extendiéndose hasta las 12 a zonas bajas de Malargüe, San Rafael y el sur del Valle de Uco. A las 13 afectará a Uspallata. Esperan que sea de una intensidad importante en Malargüe y San Rafael, con velocidades promedio de 55 km/h, y más moderado en otros sectores. Persistiría hasta las 22.

En cuanto la viento, será de circulación moderada desde sur en zona este desde las 9 hasta las 15. La máxima esperable será de 18°C mientras que la mínima de 7°C.