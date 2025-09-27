Cira, la perra que esclareció un crimen y le dedicó 12 años a la Policía

La Policía de Mendoza ofreció el retiro para una perra policía de nombre Cira , que participó exitosamente en más de 150 operativos a lo largo de los extensísimos 12 años de carrera que ofreció para la fuerza local. Carrera en la que logró, entre otras cosas, hasta esclarecer un crimen en San Martín.

Se trata de una perra de raza pontier, que actualmente tiene 12 años pero está por cumplir los 13, ya que nació en octubre de 2012. Ingresó a la Policía en julio de 2013 y se sumó a la Delegación de Canes de Zona Este, destacando desde el primer momento por su agudo olfato y su lealtad inquebrantable, señalan.

"Fue un animal muy noble, no solo con nosotros sino también con la comunidad. Siempre fue una gran compañera", expresó el oficial principal Cristian Morales, jefe de esa delegación.

A lo largo de su carrera, Cira participó en intervenciones cruciales , como el esclarecimiento de un homicidio en San Martín y la recuperación de bienes robados. También desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el abigeato, demostrando un olfato excepcional para localizar objetos sustraídos, lo que la convirtió en uno de los perros más valiosos de la unidad.

Cira perra policia 3263

En un momento de su vida tuvo que transitar una de las pruebas más difíciles: superar una operación para extirpar tumores mamarios. Salió adelante gracias al cuidado y la dedicación de su equipo. "Lo afrontamos, la operamos y, gracias a Dios, salió bien. Aquí la tenemos con nosotros", destacó Morales.

Con el correr de los años empezó a sufrir problemas de salud, propios de la edad, por lo que lka delegación en mención evaluó su estado y decidió retirarla, ofreciéndole un breve pero muy emotivo homenaje en su último operativo. Cerró su carrera con más de 150 rastreos exitosos.

Cira perra policia 326312

Otros perros cerca del retiro

El caso de Cira no es el único en este año, porque también se aproxima el retiro de otros tres ejemplares de la raza ovejero alemán, llamados Polo, Parker y Puma. Todos ellos con casi diez años de trabajo.

Por su parte, el legado de Cira continúa con Fito, su reemplazante.