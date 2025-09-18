"No hay un día que no te extrañe": el posteo de Nicolas Vázquez que conmovió a todos

En un posteo reciente, el actor compartió un mensaje cargado de sentimientos que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Nicolas Vázquez atraviesa días sensibles tras su reciente divorcio de Gimena Accardi. En estos días, el actor recordó a su perra Umma, fallecida en noviembre de 2024, compartiendo en Instagram un emotivo collage que refleja la profunda conexión que mantuvo con su fiel compañera durante 16 años y la nostalgia que todavía siente.

En su historia de Instagram, Nico escribió: "No hay un día que no te extrañe Umma", acompañado de un collage de fotos que muestran diferentes etapas de la vida junto a la labradora, su fiel compañera durante 16 años. La emoción y la ternura de las imágenes conmovieron a sus seguidores.

Nicolás Vázquez Instagram El emotivo posteo que hizo el actor sobre su perra Umma.

La despedida de Umma fue un momento muy sentido para ambos. En noviembre de 2024, Nicolás y Gimena compartieron el dolor de la pérdida en sus redes sociales, dejando claro que para ellos la perra era mucho más que una mascota: era un miembro de la familia.

Accardi también dedicó palabras emotivas a la perra: “Siempre serás nuestra familia. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esperarnos siempre. Te vamos a amar por siempre”, escribió, recordando los años que vivieron junto a Umma y los momentos especiales que compartieron como pareja.