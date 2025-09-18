"No hay un día que no te extrañe": el posteo de Nicolas Vázquez que conmovió a todos
En un posteo reciente, el actor compartió un mensaje cargado de sentimientos que rápidamente conmovió a sus seguidores.
Nicolas Vázquez atraviesa días sensibles tras su reciente divorcio de Gimena Accardi. En estos días, el actor recordó a su perra Umma, fallecida en noviembre de 2024, compartiendo en Instagram un emotivo collage que refleja la profunda conexión que mantuvo con su fiel compañera durante 16 años y la nostalgia que todavía siente.
En su historia de Instagram, Nico escribió: "No hay un día que no te extrañe Umma", acompañado de un collage de fotos que muestran diferentes etapas de la vida junto a la labradora, su fiel compañera durante 16 años. La emoción y la ternura de las imágenes conmovieron a sus seguidores.
La despedida de Umma fue un momento muy sentido para ambos. En noviembre de 2024, Nicolás y Gimena compartieron el dolor de la pérdida en sus redes sociales, dejando claro que para ellos la perra era mucho más que una mascota: era un miembro de la familia.
Accardi también dedicó palabras emotivas a la perra: “Siempre serás nuestra familia. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esperarnos siempre. Te vamos a amar por siempre”, escribió, recordando los años que vivieron junto a Umma y los momentos especiales que compartieron como pareja.
La publicación de Vázquez recibió una avalancha de mensajes de cariño y apoyo de parte de sus seguidores, quienes se sumaron al recuerdo y expresaron su solidaridad con el actor en este momento de nostalgia y melancolía, recordando la profunda relación que compartía con su querida perra.