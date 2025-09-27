Con incidentes, se realizó la marcha por Brenda, Lara y Morena en el Congreso

La movilización de Ni Una Menos y otras organizaciones desde Plaza de Mayo hasta Congreso se desarrolló este sábado en reclamo por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez , las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela.

Este sábado por la tarde se concretó la masiva movilización “por Lara, por Morena, por Brenda y por todas las que nos faltan”, expresa el flyer de convocatoria. Durante varios minutos los asistentes marcharon desde Plaza de Mayo hasta Congreso.

Algunos de los familiares, amigos y conocidos de las tres víctimas dijeron presente para continuar con su reclamo de justicia. Además, hubo otras movilizaciones en distintos puntos del país como, por ejemplo, Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán.

Antonio, el abuelo de Morena y Brenda estuvo está en la movilización y allí agradeció el apoyo recibido: “Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó.

En medio de la movilización, el hombre manifestó que dijo presente para que los que gobiernan los “escuchen” y agradeció el acompañamiento de la sociedad.

“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, concluyó Antonio en diálogo con el medio Canal Abierto.

En el cierre de la marcha, habló con la prensa y sostuvo que la fuerza para seguir adelante se la da “todo el país” y que confía en la Justicia. “No esperábamos tener tanto apoyo, solo quiero agradecer”, sumó.

Federico, primo de ambas víctimas, también habló e hizo hincapié en que, cada vez que convoquen marchas por este caso, “toda la familia estará presente”.

Habló Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo.

Incidentes en la marcha

Hubo incidentes y corridas en la movilización por el triple crimen de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Congreso.

Según se pudo saber, la tensión habría ocurrido durante un enfrentamiento verbal entre manifestantes y el periodista Roberto Funes, del canal LN+.

Mientras un familiar de las víctimas resguardaba al periodista, hubo una pelea entre manifestantes, motivo por el cual efectivos de la Policía de la Ciudad debieron intervenir, controlando la situación.