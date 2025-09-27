Difunden el rostro de "Pequeño J", sospechado como autor intelectual del triple crimen

Se difundió en las últimas horas una imagen de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J , el presunto narco peruano, señalado como el supuesto autor intelectual del triple crimen de las jóvenes en Florencio Varela ocurrido esta semana. Las autoridades emitieron una orden de captura internacional ante la sospecha de una fuga inminente.

Se trata de un joven de 20 años nacido en la región peruana de La Libertad,, y que está acusado de ser el líder narco que ordenó el triple homicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Fuentes de la investigación confirmaron que el sospechoso intenta escapar de la Argentina, motivo por el cual se decidió difundir su identidad y su imagen.

El miércoles por la noche, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron un operativo en el barrio Zavaleta , en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el intento de captura resultó fallido. Un video muestra a los uniformados ingresando a un bar y a un edificio donde supuestamente se refugiaba el narco, pero ya se había marchado.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró esta semana que se presume que “Pequeño J” ordenó el ataque como una señal interna para las filas medias de la organización criminal. Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), tiene pedido de captura nacional e internacional. Sobre él pesa una circular roja de Interpol que lo acusa de haber participado en el sangriento asesinato.

La causa, instruida por el fiscal Adrián Arribas, sostiene que Ozorio, junto a otros cuatro imputados, golpearon y apuñalaron a las víctimas con ensañamiento y violencia de género.

A esa lista se sumó en las últimas horas un nuevo arresto en Bolivia: Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los choferes que trasladó a las jóvenes hasta la casa donde fueron asesinadas.

Con cinco detenidos y varios prófugos, la investigación sigue adelante. Mientras tanto, la difusión de la cara de “Pequeño J” se transformó en una herramienta clave para evitar su huida al exterior.