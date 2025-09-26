Interpol emitió un pedido de captura internacional contra uno de los apuntados por la masacre de Florencio Varela

Interpol emitió este viernes un pedido de captura internacional contra Matías Agustín Ozorio, la mano de derecha de " Pequeño J ", el líder narco peruano que habría sido el ideólogo de los crímenes de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en el partido bonaerense de Florencio Varela , al tiempo que se realizaron los cortejos fúnebres de las víctimas.

El encartado es argentino, tiene 23 años, nació el 11 de septiembre de 1997 y posee domicilio en el barrio porteño de Parque Patricios.

Las autoridades sospechan que el implicado es la mano derecha de Julio Valverde, el hombre de nacionalidad peruana apodado " Pequeño J " señalado como el autor intelectual de los tres asesinatos perpetrados en la zona sur del conurbano.

El fiscal Adrián Arribas le endilga a Ozorio la coautoría del delito de " homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí".

"Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes", remarcó Interpol.

En este sentido, enfatiza que en el caso de hallar a Ozorio se concretará su detención preventiva.

La notificación roja de Interpol

Matías Ozorio Interpol

Jornada de mucho dolor en La Matanza

Por otra parte, los cuerpos de Brenda y Morena fueron sepultados en el cementerio Las Praderas y el entierro de Lara se concretó en Campo Santo.

Sabrina, mamá de Brenda, expresó con dolor que es "injusto lo que le pasó a Brenda", pero que luchará todos los días para tener justicia y agregó que todos los días va a marchar "hasta que me traigan los verdaderos responsables y no perejiles".

El abogado de la familia de Lara, Gonzalo Fuenzalida, advirtió que este viernes por la noche "podría haber más detenciones" en la investigación y añadió: "Este fin de semana tendremos más novedades".

Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) son los primeros cuatro arrestados.