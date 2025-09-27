Accidente en Luján: motociclista sufrió fractura al ser impactado por una conductora alcoholizada

La mujer dio positivo en el test de alcoholemia. El motociclista sufrió una fractura y traumatismo con pérdida de conocimiento.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió en la noche de este viernes en Luján de Cuyo y dejó como saldo a un motociclista herido de consideración. El hecho se registró alrededor de las 21.45 en la intersección de calles Pueyrredón y Alzaga.

De acuerdo con el parte policial, una motocicleta Honda conducida por Rodrigo Emanuel Cisneros, de 26 años, circulaba hacia el oeste por Pueyrredón cuando fue embestida por una Peugeot 2008 que se desplazaba por Alzaga en dirección al norte. La camioneta, conducida por Andrea Clara Rinaldi, de 55 años, no respetó la señal de “PARE” y continuó su marcha, impactando contra el rodado menor.

Positivo en el test de alcoholemia Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó rápidamente al lugar y el motociclista fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano con pérdida momentánea de conocimiento, además de una fractura en el miembro inferior izquierdo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado.