De milagro: una niña sobrevivió a la caída de un árbol provocada por el Zonda en San Martín

Un árbol fue derribado por las ráfagas de viento Zonda y la niña sufrió algunas lesiones. Tuvo que ser internada, pero recibió el alta en poco tiempo.

El fuerte viento Zonda que azotó gran parte de la provincia dejó como saldo la muerte de una mujer, daños y complicaciones de todo tipo. La Zona Este no fue la excepción y en San Martín una niña de 13 años salvó su vida de milagro cuando un árbol se desplomó sobre ella mientras visitaba a una compañera del colegio.

El hecho ocurrió minutos antes de las 18 cuando la menor llegaba a la vivienda de su amiga, ubicada en el barrio San Pedro, para realizar tareas escolares y fue sorprendida por un árbol que cedió ante las fuertes ráfagas.

El estado de salud de la niña Hasta el lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y, luego de recibir las primeras asistencias en la escena, la estudiante fue trasladada al Hospital Perrupato.