Zonda trágico: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto en Maipú

La víctima circulaba en su vehículo por calle Rawson cuando un árbol le cayó encima en medio del temporal con viento Zonda.

Así quedó el Fiat Uno aplastado en medio del temporal con viento Zonda. .

Una mujer murió la tarde de este viernes al ser aplastada por un árbol que cayó sobre su auto en Maipú, mientras el viento Zonda azotaba con intensidad a la provincia. De acuerdo con la primera información, la víctima circulaba en soledad cuando sufrió el trágico accidente. Policías y bomberos trabajaron en la escena.

El hecho ocurrió pasadas las 18 cuando la mujer conducía su Fiat Uno rojo por calle Rawson en medio de las fuertes ráfagas de viento cálido soplaban en ese y otros sectores del Gran Mendoza.

Cómo murió la víctima Cuando pasaba por el cruce de calle Villanueva, en las inmediaciones de El Torreón, un árbol precipitó inesperadamente sobre su auto, aplastando por completo el habitáculo, de acuerdo con fuentes policiales.

A raíz de eso, la conductora quedó sin vida y testigos dieron inmediato aviso a la línea de emergencias 911, por lo que policías, bomberos y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se trasladaron hasta ese sector.

FotoJet - 2025-09-26T184033.104 Los trabajos para retirar el vehículo en calle Rawson. Gentileza