Por el viento Zonda, suspendieron las clases presenciales del turno tarde en dos localidades

La DGE dispuso la suspensión para todos los niveles en Uspallata y Malargüe.

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de las actividades académicas presenciales en dos localidades de la provincia debido a las condiciones meteorológicas adversas. El viento Zonda registró intensas ráfagas que pusieron en riesgo la seguridad de estudiantes y docentes. La medida preventiva fue implementada siguiendo las recomendaciones técnicas de los organismos especializados en emergencias climáticas.

La suspensión de clases afectó específicamente a los turnos vespertinos de todos los niveles educativos en Uspallata y Malargüe. Estas localidades, ubicadas en zonas de alta montaña y en el sur provincial respectivamente, experimentaron las mayores intensidades del fenómeno meteorológico. Las ráfagas comenzaron a manifestarse cerca del mediodía, coincidiendo con los pronósticos meteorológicos previos.

Defensa Civil emitió la recomendación oficial para interrumpir las actividades escolares presenciales en ambos departamentos. La Dirección General de Escuelas acató inmediatamente la sugerencia técnica para preservar la integridad física de la comunidad educativa. Esta decisión priorizó la prevención de accidentes relacionados con las condiciones climáticas extremas del viento Zonda.

A pesar de la suspensión presencial, las instituciones educativas mantuvieron la continuidad pedagógica mediante modalidad remota. Los estudiantes y docentes accedieron a las actividades académicas a través de la plataforma digital provincial. Esta alternativa garantizó que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se viera completamente interrumpido por las circunstancias meteorológicas adversas.