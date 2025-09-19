Presenta:

Viernes con viento Zonda en Mendoza: a qué hora llega y qué zonas afectará

Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h en departamentos de la precordillera de Mendoza, según el Servicio Meteorológico Nacional. La máxima rondará los 22°.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda en sectores de la precordillera mendocina, donde se prevén ráfagas de hasta 70 km/h.

Mendoza vivirá un viernes marcado por la presencia de viento Zonda en distintas zonas de la precordillera. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Malargüe, San Rafael, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Luján de Cuyo y Las Heras, donde se esperan ráfagas de entre 30 y 50 km/h, con máximas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Este fenómeno traerá consigo reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas. En la cordillera, el panorama será inestable, con probables nevadas leves.

Las temperaturas se mantendrán agradables en el llano, con una mínima de 15° y una máxima que rondará los 22°.

Conocé las recomendaciones ante la llegada del viento Zonda

Recomendaciones ante el viento Zonda

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Durante el sábado 20 de septiembre se espera un día parcialmente nublado, con temperaturas similares (mínima de 12° y máxima de 23°). El viento soplará del sector sur y, hacia la noche, podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de nevadas en la cordillera.

El domingo 21 persistirá la inestabilidad: el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas en leve descenso (mínima de 7° y máxima de 19°). Habrá viento del sector sur, tormentas aisladas y nevadas en la montaña.

Ya para el lunes 22, el pronóstico anticipa un mejoramiento. El cielo se presentará con nubosidad en disminución, los vientos serán leves del noreste y la temperatura volverá a ascender, con mínima de 6° y máxima de 20°.

