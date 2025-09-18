La reacción del dólar oficial y el blue tras el rechazo a Milei en Diputados
La moneda paralela está al borde de alcanzar los 1.500 pesos. Así están las cotizaciones este jueves.
El dólar oficial cotiza a $1.485 para la venta luego del rechazo de los vetos de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría. Además, el dólar blue cotiza a $1.490 para la venta, quedando cerca de los 1.500 pesos.
El dólar MEP cotiza este jueves a $1.497 y el contado con liqui a $1.495.
El revés del Congreso a Milei
El Congreso de la Nación rechazó este miércoles, por amplia mayoría, dos de los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. La oposición logró superar con creces los dos tercios necesarios para revertir las decisiones del Poder Ejecutivo.
En el caso de la ley de emergencia pediátrica, el veto fue rechazado con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Por su parte, la ley de financiamiento universitario obtuvo 174 votos a favor y 67 en contra, lo que permitió insistir con su aprobación.