La reacción del dólar oficial y el blue tras el rechazo a Milei en Diputados

La moneda paralela está al borde de alcanzar los 1.500 pesos. Así están las cotizaciones este jueves.

El dólar oficial cotiza a $1.485 para la venta luego del rechazo de los vetos de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Pediatría. Además, el dólar blue cotiza a $1.490 para la venta, quedando cerca de los 1.500 pesos.

El dólar MEP cotiza este jueves a $1.497 y el contado con liqui a $1.495.

El revés del Congreso a Milei El Congreso de la Nación rechazó este miércoles, por amplia mayoría, dos de los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. La oposición logró superar con creces los dos tercios necesarios para revertir las decisiones del Poder Ejecutivo.