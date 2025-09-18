Expectativa de un mercado caliente: a cuánto abrirá el dólar este jueves tras el duro golpe en Diputados a Javier Milei

Tras el rechazo a los vetos presidenciales en la Cámara de Diputados, el ojo se centra en las cotizaciones del dólar. En la última rueda tuvo que intervenir el Central.

Los mercados cambiarios se preparan para una jornada clave este jueves 18 de septiembre, luego de que la Cámara de Diputados rechazara los vetos de Javier Milei y encendiera nuevas tensiones políticas y financieras.

En la última rueda, el dólar mayorista cerró en $1.474,5 tras una suba de $5,5, con el Banco Central obligado a intervenir y vender US$ 53 millones para frenar la escalada. Fue la primera vez que la autoridad monetaria activó el mecanismo de defensa de la banda superior del esquema de flotación, en vigencia desde abril.

Con este telón de fondo, el mercado espera que la divisa arranque la jornada en niveles elevados: el blue cerró el miércoles a $1.490, mientras que el dólar oficial para particulares en el Banco Nación lo hizo a $1.485. En tanto, las cotizaciones financieras se movieron al alza, con el contado con liquidación en $1.495 y el MEP en $1.497.