La Fed bajó la tasa de interés y abrió el debate sobre estanflación y riesgo de recesión

La Reserva Federal bajó la tasa a un rango entre 4 y 4,25%, y en Wall Street temen por la estanflación. El dólar se debilita y emergentes ganan aire financiero.

Jerome Powell, titular de la Reserva Federal, resistió durante nueve meses las presiones del presidente Trump para bajar la tasa de interés y ahora se abre un nuevo escenario.

La Reserva Federal recortó la tasa de interés en 25 puntos básicos, dejándola en el rango de 4 a 4,25%. Es una movida esperada por la gran mayoría de los analistas de Wall Street. Fue una votación 11-1. Sólo un miembro, Stephen Miran, que fue recién nombrado hace pocas horas, votó por un recorte de 50 puntos básicos.

Las razones por las cuales Jerome Powell se decidió, es lo que se llama "control de riesgos". Hay también un deterioro del mercado laboral en un ambiente de inversión persistente. Por eso se decidieron por 25 y no por 50 como muchos pedían. Se viene un escenario en el que la gente va a empezar a mirar más de cerca la estanflación. Ese escenario, puede ser complicado. La Fed está temerosa de actuar más agresivamente para evitar ese escenario.

Altas tasas, el camino a la recesión Para los mercados emergentes, se viene un momento en el que el dólar se va a seguir debilitando, donde va a ser más difícil ser competitivos en nuestros productos debido a la fortaleza de las monedas, en términos generales. Podemos también estar cerca de un súper ciclo de commodities, donde realmente serían uno de los activos donde nos podríamos proteger de un eventual escenario de estanflación.

dolar El dólar se va a seguir debilitando. Archivo MDZ.

Por ahora, la baja de tasas de la Fed ayudará a los mercados emergentes a refinanciar su deuda o a emitir deuda mucho más barata. Esto lo estuvimos viendo las últimas semanas: las primas de riesgo de los emisores emergentes latinoamericanos fueron mejorando y se vio un rally de los bonos en general, lo cual significa que volvió el apetito por los bonos y tendríamos mejores tasas para invertir. No sería éste el escenario para el caso argentino.