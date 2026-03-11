Emprendedoras mendocinas tendrán un "inspirador" encuentro: dónde y cuándo será

Emprendedoras mendocinas tendrán un nuevo encuentro para fortalecer el ecosistema emprendedor femenino en la provincia. Se trata de un evento formativo y experiencial que busca potenciar proyectos y fortalecer negocios liderados por mujeres de la provincia.

Será en el mes de mayo en la zona Este mendocina que se realizará “Mujeres que inspiran”. La propuesta, organizada por Aldana Cano, especialista en comunicación y estrategia digital, y Sofía Aballay, formadora en alto rendimiento y desarrollo personal, tiene como objetivo generar un espacio integral de capacitación, conexión y crecimiento profesional en la región.

El evento se desarrollará en Totem Hotel & Spa de San Martín, un espacio estratégico por su ubicación, accesibilidad y capacidad para recibir propuestas de nivel profesional. La jornada tendrá formato de mediodía, con una duración estimada de cinco horas.

Mujeres que Inspiran nació a partir de una necesidad concreta detectada en la Zona Este: la falta de espacios especializados donde las mujeres puedan acceder a herramientas actualizadas, prácticas y aplicables para el desarrollo de sus emprendimientos . La iniciativa busca fortalecer el ecosistema emprendedor local, fomentar la profesionalización de los negocios liderados por mujeres y promover la generación de redes colaborativas.

La agenda incluirá cinco speakers referentes en áreas clave como estrategia digital y redes sociales, finanzas y estructura de negocios, mentalidad y propósito, productividad y gestión del tiempo. Entre las expositoras confirmadas se encuentra Elena Alonso, especialista en finanzas,CEO, Cofundadora de Emerald Capital, empresaria, y formadora nacional, cuya participación eleva el nivel profesional de la jornada.

Elena Alonso Economista DSC_7502.jpg Elena Alonso será una de las oradoras de la jornada en el Este mendocino. Marcos Garcia/MDZ

Además de las instancias formativas, el evento contará con espacios de networking, coffee break con colaboración de marcas locales, y actividades, generando una propuesta integral que combina aprendizaje y comunidad.

Mujeres que Inspiran se proyecta como un nuevo punto de encuentro para mujeres que desean evolucionar, profesionalizar sus negocios y construir redes sólidas dentro de la región.

Las interesadas podrán seguir todas las novedades del evento, conocer a las oradoras confirmadas y acceder a la información sobre inscripciones a través de las redes sociales oficiales en Instagram: @mujeresqueinspiran.evento, donde se estará compartiendo el desarrollo completo de la propuesta.