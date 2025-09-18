El cine independiente dice presente en Mendoza: los estrenos que no te podés perder de esta semana

Más allá de la gran cantidad de películas comerciales que son esperadas con ilusión por los amantes del cine, todos los jueves las salas de cine independiente de Mendoza renuevan sus carteleras con propuestas diferentes. Si te gustan estos planes, tomá nota de todo lo nuevo que llega hoy.

Elenco: Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz.

Cine Universidad

Ubicación: Maza 250. Mendoza, Mendoza

Valor de la entrada: General: $3000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500

Godland

Sinopsis: Ambientada a fines del siglo XIX, este film narra la historia de Lucas (Elliott Crosset Hove), un joven sacerdote danés que es enviado a Islandia para montar una iglesia en un pueblito en el medio de la nada. Apasionado por la fotografía, el protagonista va retratando las comunidades que encuentra, en una travesía atravesada por la hostilidad del clima, pero con la determinación de seguir adelante en esta experiencia tan estremecedora como subyugante.

el cuadro robado estreno (1) Godland. Cine universidad

Duración: 143 minutos

Género: drama

Elenco: Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurðsson, Vic Carmen Sonne, Jacob Hauberg Lohmann, Ída Mekkín Hlynsdóttir.

El cuadro robado

Sinopsis: El legendario guionista y director Pascal Bonitzer, habitual socio creativo de realizadores de la talla de Jacques Rivette y André Techiné, concibe un relato que se adentra en el espinoso tema de joyas artísticas robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Una dupla que se dedica al muy lucrativo negocio de las subastas de objetos de arte, va tras la pista de un valiosísimo cuadro que se consideraba perdido y es hallado en una casa de un pequeño pueblo francés. Sin mayor resistencia, los presuntos dueños de la obra que recibieron del dueño anterior de la vivienda acuerdan en devolver la pintura a cambio de una retribución económica. A partir de ahí, con un suspenso creciente, el relato se interna en un apasionante laberinto de intrigas y traiciones.

el cuadro robado estreno El cuadro robado. Cine universidad

Duración: 91 minutos

Género: drama

Elenco: Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi, Louise Chevillotte y Arcadi Radeff.

Cine Teatro Imperial Maipú

Ubicación: Pablo Pescara y J. D. Perón, Maipú

Valor de la entrada: $2.600

La llegada del hijo

Sinopsis: Sofía, sumida en un profundo duelo secreto, debe recibir en casa a su hijo que regresa luego de años de prisión. Este reencuentro será para ambos la oportunidad de sortear esa infranqueable distancia que los separa desde el momento del crimen.

la llegada del hijo estreno La llegada del hijo. Cine Imperial

Duración: 87 minutos

Género: 87 minutos

Elenco: Maricel Álvarz, Angelo Mutti Spinetta, Greta Fernández y Cristina Banegas

Verano Trippin

Sinopsis: Toni y Lena, amigas inseparables, sueñan con escapar de la monotonía del pueblo y explorar el mundo. Para juntar el dinero necesario, empiezan a vender marihuana, adoptando el nombre de “Las Siamesas”. Pero cuando buscan a Dolores, mítica narco del pueblo, se ven arrastradas a un submundo oscuro de nazis y corrupción policial.

VERANO TRIPPIN- Trailer Oficial

Duración: 70 minutos

Género: drama, thriller

Elenco: Miranda de la Serna, Zoe Hochbaum, Lali Espósito, Ariel Staltari, entre otros.