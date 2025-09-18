"No se lava...": el filoso comentario de Yanina Latorre a Mónica Farro que descolocó a todos en LAM

En medio de un debate en LAM, Yanina Latorre lanzó un comentario filoso contra Mónica Farro que generó sorpresa.

El cruce entre Latorre y Farro se convirtió en tema central del programa / Captura America TV

Yanina Latorre volvió a demostrar que no tiene filtro a la hora de hablar frente a cámara. Durante la emisión de este miércoles de LAM se desarrollaba un acalorado debate entre las angelitas, pero un inesperado comentario de la panelista dejó expuesta a Mónica Farro.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito instaló un juego en el piso para conocer las simpatías y diferencias de las panelistas con algunos personajes del mundo del espectáculo. En ese marco, Marcela Feudale recordó: “Fernanda decía acá que Dente ‘horneaba pan’, que se sacaba los mocos en vivo”.

lam farro latorre (1) Yanina Latorre sorprendió con un comentario al aire en LAM Captura America TV

La discusión subía de tono hasta que Mónica Farro tomó la palabra y reveló su postura: aseguró que sentía gran aprecio por el periodista acusado. Esa afirmación no pasó desapercibida para Yanina Latorre, quien no dudó en intervenir con un filoso comentario que cambió por completo el clima del estudio.

Con su estilo directo y sin filtros, Latorre lanzó: “¿Y a vos quién te preguntó?”. La chicana sorprendió a todos y dejó a Farro en el centro de la escena. La reacción del resto del panel fue inmediata, entre risas nerviosas y miradas cómplices que evidenciaban la tensión del momento.