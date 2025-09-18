"No se lava...": el filoso comentario de Yanina Latorre a Mónica Farro que descolocó a todos en LAM
En medio de un debate en LAM, Yanina Latorre lanzó un comentario filoso contra Mónica Farro que generó sorpresa.
Yanina Latorre volvió a demostrar que no tiene filtro a la hora de hablar frente a cámara. Durante la emisión de este miércoles de LAM se desarrollaba un acalorado debate entre las angelitas, pero un inesperado comentario de la panelista dejó expuesta a Mónica Farro.
Todo comenzó cuando Ángel de Brito instaló un juego en el piso para conocer las simpatías y diferencias de las panelistas con algunos personajes del mundo del espectáculo. En ese marco, Marcela Feudale recordó: “Fernanda decía acá que Dente ‘horneaba pan’, que se sacaba los mocos en vivo”.
La discusión subía de tono hasta que Mónica Farro tomó la palabra y reveló su postura: aseguró que sentía gran aprecio por el periodista acusado. Esa afirmación no pasó desapercibida para Yanina Latorre, quien no dudó en intervenir con un filoso comentario que cambió por completo el clima del estudio.
Con su estilo directo y sin filtros, Latorre lanzó: “¿Y a vos quién te preguntó?”. La chicana sorprendió a todos y dejó a Farro en el centro de la escena. La reacción del resto del panel fue inmediata, entre risas nerviosas y miradas cómplices que evidenciaban la tensión del momento.
Con gestos y risas, terminó soltando un comentario que incomodó a todos. “Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava el pelo y está llegando el olor”, lanzó sin filtro Yanina Latorre. De inmediato, la reacción de Farro fue de sorpresa y molestia: “¿Por qué ese comentario tan degradante? Ese comentario es feo”.