Qué pasa con Homo Argentum en la taquilla a un mes y medio de su estreno

El tanque protagonizado por Guillermo Francella sigue entre las tres películas más elegidas en los cines argentinos, pero con escasa probabilidad de superar un muy anhelado objetivo.

Desde su estreno del 14 de agosto, Homo Argentum ha logrado permanecer durante un mes y medio entre las tres películas más elegidas en la taquilla de los cines argentinos, pero en las últimas semanas sus números vienen acusando un declive que podría atentar contra el esperado objetivo de que la película nacional suceso del año llegue a los dos millones de espectadores.

Según las cifras que reporta Ultracine, Homo Argentum ha vendido hasta este miércoles 1.639.566 entradas. Actualmente, el tanque protagonizado por Guillermo Francella está en el tercer puesto del ranking, debajo del animé Demon Slayer: castillo infinito, que encabeza la taquilla al finalizar su primera semana en cartelera convocando a 379.770 personas a las salas, mientras que El conjuro 4: últimos ritos, se ubica en el segundo lugar con un acumulado de 1.222.489 tickets en sólo dos semanas en las pantallas.

En el mes y medio que va desde el 14 de agosto hasta este jueves, Homo Argentum logró imponerse en el podio de la taquilla durante tres semanas consecutivas. Luego, la cuarta entrega de la mencionada saga de terror se adueñó de las boleterías durante la siguiente quincena, y en los últimos días ha sido el film animado el más escogido por el público.

Homo Argentum y su paulatino declive en la taquilla Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella

Con estos números, y teniendo en cuenta que Homo Argentum sumó la semana pasada 65.047 espectadores, cifra lógicamente inferior a la cosechada en su primer período de gloria, resulta difícil pensar en que el film tenga resto para sobrepasar la tan ansiada barrera de las dos millones de entradas vendidas.