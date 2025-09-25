Viento Zonda en Mendoza: guía práctica para turistas y qué hacer paso a paso

El viento Zonda es parte de la identidad mendocina. Caliente, seco y con polvo en suspensión, baja desde la cordillera y cambia el clima en minutos. Para los turistas que visitan la provincia, el impacto sorprende: sube la temperatura, la visibilidad cae y el aire lastima garganta y ojos. La recomendación central es ajustar el plan sin dudar.

Quedarse puertas adentro, asegurar ventanas y priorizar el descanso. Así se evita el golpe de calor y se reduce la exposición al polvo. Programar con flexibilidad es la mejor herramienta para que el viaje siga de pie.

En hoteles, cabañas o departamentos, lo primero es cerrar bien puertas y ventanas. Ese gesto limita la entrada de aire caliente y partículas. Si el ambiente queda muy seco, se puede humidificar de forma simple: vaporizadores, toallas húmedas o un recipiente con agua cerca de una fuente de calor. La hidratación es clave. Tener siempre a mano una botella y ofrecer agua con frecuencia a niños y adultos mayores.

Evitá ventilar en las horas más ventosas. Usá lágrimas artificiales si tenés tendencia a la resequedad ocular, y un bálsamo labial para prevenir grietas. Si necesitás salir, que sea por poco tiempo y con lentes para proteger los ojos.

El viento Zonda es uno de los fenómenos meteorológicos más populares de la provincia de Mendoza.

Las ráfagas pueden quebrar ramas y el aire seco acelera la deshidratación. Bajo ningún concepto enciendas fuego, ni manipules combustibles o materiales inflamables. Tampoco arrojes colillas. Un mínimo descuido puede convertirse en foco ígneo. Si ves cables caídos, no te acerques ni intentes moverlos. Llamá al 911 y mantené distancia. Recordá también que muchos parques y circuitos pueden cerrar de forma preventiva. Forzar el paseo nunca es buena idea: la prioridad es el cuidado personal.

Manejo en ruta y traslados seguros

Si te movés en auto, extremá la precaución. El polvo en suspensión reduce la visibilidad y el frenado se alarga. Bajá la velocidad, aumentá la distancia con el vehículo de adelante y utilizá luces bajas. No estaciones bajo árboles, carteles o estructuras inestables. Una ráfaga fuerte puede desprender ramas o chapas.

Llega al llano con fuerza, levanta materiales sueltos y dispara la temperatura. Ese combo explica por qué irrita vías respiratorias, reseca la piel y puede provocar dolores de cabeza o fatiga. Por eso, además de agua, conviene sumar pequeños cuidados: evitar bebidas alcohólicas, usar crema humectante, lubricar la nariz con solución fisiológica y descansar más de lo habitual. Si tenés afecciones respiratorias, seguí tus indicaciones médicas y prestá atención a cualquier síntoma.

En modo turista, la mejor estrategia es reconvertir el itinerario. Elegí planes bajo techo: museos, bodegas con salas cerradas, centros culturales o experiencias gastronómicas. Confirmá horarios porque algunos prestadores ajustan su operación cuando hay alerta. Si viajás con niñas y niños, armá un kit simple: agua, snacks, toallitas húmedas, gotas para los ojos y un buff o barbijo para filtrar el polvo en traslados cortos.

Guardá teléfonos útiles y, ante cualquier situación de riesgo, marcá 911. Con estas pautas, el viento Zonda se atraviesa sin sobresaltos y tu visita a Mendoza sigue en marcha, lista para volver al aire libre cuando el viento ceda y el cielo se abra otra vez.