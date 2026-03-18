Pronóstico en Mendoza: este jueves vuelve el calor y rigen alertas por tormentas y viento Zonda

El pronóstico en Mendoza para este juevesanticipa una jornada marcada por el calor, pero también por alertas meteorológicas por tormentas , viento Zonda y ráfagas intensas. La máxima alcanzará los 31° y la mínima será de 15°, según organismos oficiales.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas , el día comenzará con condiciones estables, cielo mayormente despejado y vientos leves del este, lo que favorecerá el aumento de la temperatura en toda la provincia.

Sin embargo, hacia la noche se espera un cambio en las condiciones del tiempo, con probabilidad de tormentas aisladas que podrían desarrollarse en distintos sectores. Estas precipitaciones podrían presentarse de manera localizada, pero con intensidad variable.

En la zona cordillerana, en tanto, se prevé desmejoramiento con precipitaciones, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de circulación en alta montaña.

Por otro lado, el Servicio Meterológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo para distintas zonas de Mendoza durante este jueves.

En el este de Las Heras y en los departamentos de La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, así como en General Alvear y la zona baja de San Rafael, rige una alerta por tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante precipitación en cortos períodos. Se estiman acumulados de entre 15 y 30 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

2026-03-18 22_08_23-_ Servicio Meteorologico Nacional. — Mozilla Firefox Así mostraba el Servicio Meteorológico Nacional las zonas en alerta amarilla para este jueves. SMN.

Por otro lado, en la zona baja de Malargüe hay alerta por viento Zonda, con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede generar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Además, en la cordillera de Malargüe y San Rafael se mantiene una alerta por vientos del sector oeste, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas bajo alerta, ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos intensos en cortos períodos.