El fin de semana largo en Mendoza estará marcado por condiciones cambiantes y se espera que el viento Zonda vuelva a hacerse presente en el llano. Además, no se descartan precipitaciones en distintos puntos de la provincia.

Para la tarde de este sábado 21 de marzo se aguarda por una leve mejora en el tiempo . La temperatura máxima promedio será de 21 grados, con mínimas de 10 grados en el sur provincial y sectores del Valle de Uco, y de 13 grados en el resto del territorio.

Así, el viento será leve y variable y rotará al norte, abarcando de forma débil a toda la provincia.

El domingo 22 de marzo se presentará más inestable. La jornada comenzará despejada, pero hacia la tarde aumentará la nubosidad y se registrarán condiciones de inestabilidad en distintos sectores, especialmente en el oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este, donde podrían darse lluvias débiles a moderadas e incluso caída de granizo.

Alerta por Zonda en Mendoza: cómo seguirá el tiempo en el fin de semana largo.

Además, se espera la presencia de viento Zonda en precordillera, Malargüe, Uspallata y San Rafael, con velocidades promedio de 35 km/h. Hacia la noche, el viento rotará al sur con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, afectando a toda la provincia hasta la madrugada del lunes.

La temperatura máxima ascenderá a unos 25 grados en promedio, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 10 y 12 grados.

El lunes 23 de marzo traerá un marcado descenso en la inestabilidad. La jornada comenzará con algo de viento del sur en sectores del Norte y Este, pero luego se esperan condiciones calmas y cielo completamente despejado durante todo el día.

Las temperaturas volverán a descender, con una máxima promedio de 21 grados y mínimas de 8 grados en el sur y de 10 grados en el resto de Mendoza. También mejorarán las condiciones en alta montaña, donde se prevé cielo despejado desde media mañana.